Иран планирует запустить два спутника с российского космодрома

Иранское космическое агентство (ИКА) планирует вывести на низкую околоземную орбиту два новых спутника. Согласно утверждению агентства Mehr, запуск космических аппаратов Hodhod и Kosar намечен на октябрь с одного из российских космодромов.

Как пишет агентство, глава ИКА Хасан Саларийе сообщил 9 июля, что организация в течение года намерена запустить наблюдательный спутник Kosar и спутник связи Hodhod, которые были спроектированы и построены частными компаниями. Kosar может быть использован в сельскохозяйственных целях, для проведения геодезических исследований и демаркации границ. Срок его службы на орбите составляет два года. Hodhod, в частности, будет задействован в сфере интернета вещей и транспорта.

29 февраля иранский спутник Pars-1 вместе с 17 другими российскими космическими аппаратами был запущен в космос при помощи ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. 26 февраля Саларийе сообщил, что во второй половине 2024 года состоится введение в эксплуатацию нового космодрома Чабахар на юго-востоке Ирана, который позволит исламской республике самостоятельно запускать космические аппараты.