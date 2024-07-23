Новый «Эль-Ниньо» обнаружили к югу от экватора

Небольшой участок юго-западной части Тихого океана может спровоцировать изменения температуры во всем Южном полушарии, заявили ученые. Он расположен недалеко от Новой Зеландии и Австралии.

Явление имеет определенное сходство с Эль-Ниньо – явлением, глобально влияющим на погоду. Но если Эль-Ниньо начинается в тропиках, новая тенденция наблюдается в средних широтах.

Ученые смоделировали изменения климата на Земле на протяжении 300 лет. Модель охватила данные об атмосфере, океане и состоянии морского льда. Результаты анализа указали на повторяющуюся картину колебаний температуры поверхности моря в Южном полушарии.

Авторы подчеркнули, что погодный режим работает как глобальная цепная реакция. Он создает четыре чередующихся теплых и холодных области в океанах, образуя в Южной полшушарии полный круг. Он начинается вблизи Австралии и Новой Зеландии.

Когда температура океана в этой небольшой области меняется, это вызывает волновой эффект в атмосфере. Затем волнообразные изменения, переносимые сильными западными ветрами, распространяются по всему полушарию.

Новое явление происходит независимо от других известных погодных систем в тропиках, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Ученые пришли к выводу, что оно всегда было частью климата Земли, но заметили его только сейчас, сообщает Geophysical Research: Oceans.

«Это открытие показывает, что относительно небольшая площадь океана может оказывать далеко идущее воздействие на глобальные погодные и климатические условия», – отметили авторы научной работы.



Ранее стало известно, что на Земле увеличилась продолжительность суток. Это связано с глобальным потеплением.