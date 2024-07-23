Собаки могут «заражаться» стрессом от человека

Ученые из Бристольского университета обнаружили, что запах пота человека, находящегося в состоянии стресса, заставляет собак ощущать пессимистичные эмоции и неуверенность. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Ученые пригласили 18 собак и их владельцев к участию в серии испытаний с присутствием различных человеческих запахов. Сперва животных обучили тому, что, когда миску ставят в одно место, она полная, а если она в другом месте, то пустая. Как только собаки усвоили разницу, они стали быстрее добираться до места, где обычно стояла миска с лакомством. После этого расположение «полной» и «пустой» мисок изменили — исследователи стремились выяснить, как быстро собаки будут подходить к мискам, расположенным в новых местах.

В рамках эксперимента быстрое приближение означало оптимизм в связи с перспективой получить угощение, а медленное — пессимизм и негативные эмоции. Перед началом испытания собакам давали понюхать пот или дыхание человека в стрессовом и расслабленном состоянии. Исследователи обнаружили, что запах человеческого стресса побуждал животных медленнее и неувереннее подходить к иначе расположенной миске.

Ученые предположили, что такая пессимистическая реакция, отражающая негативное эмоциональное состояние и стресс, служила способом сохранить энергию и избежать разочарования (отсутствия лакомства). Одновременно с этим, запах человеческого стресса способствовал тому, что собаки лучше запоминали расположение миски с едой.