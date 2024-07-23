Выявлена общая «ось времени» у носителей двух разных языков

Исследователи из России и Европы обнаружили, что носители сразу двух языков используют общую "ось времени" при общении на том и другом языке - они соотносят слова, связанные с прошлым, с левой частью пространства, тогда как будущее связано с правой его половиной.

Эта связь была особенно выраженной среди людей с высоким уровнем владения второго языка, сообщила во вторник пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Мы обнаружили связь между силой пространственных эффектов и уровнем владения вторым языком: чем лучше человек знает язык, тем сильнее у него выражено пространственно-временное картирование. По этой причине можно предположить, что дополнительное преимущество билингвов заключается в том, что они могут использовать оба языка для создания сложных ментальных карт времени", - заявила младший научный сотрудник НИУ ВШЭ Анастасия Малышевская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.



Ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента по изучению ментальной "оси времени", которой пользуются билингвы - носители двух разных языков - при оценке абстрактных понятий, связанных с течением времени. К примеру, при подсчете часов или дней недели в сознании человека активируется горизонтальная ментальная ось времени, на которой события прошлого находятся слева, а будущего - справа.

Предыдущие эксперименты показали, что такая ось присутствует в ментальном пространстве у носителей одного языка, однако исследователи ранее не изучали того, характерно ли это для билингвов и присутствует ли в их сознании одна или две таких шкалы. Руководствуясь этими соображениями, ученые заручились поддержкой пяти десятков носителей русского и английского языка, а также схожего числа добровольцев, одновременно владевших немецким и английским языком. Участники эксперимента должны были определить, относится ли то или иное слово к прошлому или будущему, и нажать на одну из двух соседних клавиш на клавиатуре. В некоторых случаях ученые "переворачивали" временную ось и связывали левую кнопку с будущим, а правую - с прошлым, что необходимо для определения структуры "оси времени" и оценки того, насколько хорошо добровольцы ориентировались во времени при использовании непривычной им оси.

Последующий анализ данных показал, что и русско-английские билингвы, и носители немецкого и английского языка использовали одну и ту же "ось времени" при определении значения понятий, связанных с течением времени, причем прошлое в ней находилось в левой части, а будущее - в правой, что повторяет структуру "оси времени" у носителей одного языка. В дополнение к этому, ученые обнаружили, что билингвы с высоким уровнем владения второго языка значительно лучше ориентировались на этой оси, чем другие участники эксперимента. Это говорит о том, что изучение иностранных языков ведет к улучшению пространственно-временного мышления, подытожили ученые.