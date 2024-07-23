GigaChat проконсультирует по фармацевтическим вопросам в Сбер Еаптеке
В контакт-центре Сбер Еаптеки появился «Цифровой помощник фармацевта», работающий на базе нейросетевой модели GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.
Сервис поможет пользователям подобрать лекарство, покажет график приема, расскажет о противопоказаниях и побочных эффектах.
Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, использование больших языковых моделей позволит улучшить качество работы сервиса.
Также технология позволит модели оперативно получать информацию о новых лекарствах.
«Нагрузка на сотрудников контакт-центра все еще остается очень высокой. Мы рассчитываем, что «Цифровой помощник фармацевта» на базе GigaChat API позволит снизить нагрузку на сотрудников и улучшить показатели удовлетворенности клиентов», — рассказала генеральный директор Сбер Еаптеки Мария Дроздова.