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GigaChat проконсультирует по фармацевтическим вопросам в Сбер Еаптеке

В контакт-центре Сбер Еаптеки появился «Цифровой помощник фармацевта», работающий на базе нейросетевой модели GigaChat, сообщает пресс-служба Сбера.

GigaChat проконсультирует по фармацевтическим вопросам в Сбер Еаптеке
© Газета.Ru

Сервис поможет пользователям подобрать лекарство, покажет график приема, расскажет о противопоказаниях и побочных эффектах.

Как отметил директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов, использование больших языковых моделей позволит улучшить качество работы сервиса.

Также технология позволит модели оперативно получать информацию о новых лекарствах.

«Нагрузка на сотрудников контакт-центра все еще остается очень высокой. Мы рассчитываем, что «Цифровой помощник фармацевта» на базе GigaChat API позволит снизить нагрузку на сотрудников и улучшить показатели удовлетворенности клиентов», — рассказала генеральный директор Сбер Еаптеки Мария Дроздова.
Наука и техника
Сергей Жданов
Сбербанк России