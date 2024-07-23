Москвичам рассказали, когда можно понаблюдать за парадом планет

Жители и гости Москвы смогут понаблюдать за парадом планет 28 августа, однако разглядеть некоторые объекты будет сложно. Об этом «Москве 24» рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

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Она уточнила, что в этот день утром на небе по одну сторону от Солнца выстроятся Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. По ее словам, недалеко от Марса также расположится убывающий серп Луны.

«При условии ясной погоды можно увидеть невооруженным глазом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн. Однако Меркурий зависнет низко у горизонта, поэтому его будет довольно сложно разглядеть. Он взойдет на рассвете после 04:15 и будет виден совсем недолго, так что поторопитесь найти его и рассмотреть — вскоре рядом с ним взойдет Солнце. А вот чтобы увидеть Нептун и Уран, потребуется телескоп или мощный бинокль», — отметила Кошман.



Астроном добавила, что 28 февраля 2025 года москвичи смогут увидеть большой парад планет — на небе выстроятся Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева до этого говорила, что москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды в ночь на 13 августа, в этот период ожидается более 100 светящихся метеоров в час.