Chrome будет сообщать, какая вкладка тормозит работу компьютера

Google Chrome начал предупреждать пользователей, если какая-то вкладка начинает тормозить работу компьютера.

© Ferra.ru

Новая функция, доступная в экспериментальной версии Chrome Canary, отображает уведомления при выявлении вкладок, которые сильно нагружают систему.

Когда Chrome обнаруживает такие проблемы с производительностью, появляется небольшое окно со списком проблемных вкладок и кнопкой «Исправить», позволяющей отключить эти вкладки и освободить ресурсы.

Новая возможность активируется автоматически, когда вкладка превышает определенный порог использования ЦП.

© Android Authority

Однако пользователи могут вручную включить данную функцию. Для этого нужно ввести «chrome://flags» в адресной строке, затем активировать #performance-intervention-ui и #performance-intervention-demo-mode.

После перезапуска браузера, необходимо перейти в chrome://Settings>Performance>General и проверить, включено ли оповещение о проблемах с производительностью. Затем нужно перейти в «chrome://discards» и выбрать «Trigger performance CPU intervention».