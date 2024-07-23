Какой iPad стоит покупать в 2024 году

Эксперт YouTube-канала Max Tech рассказал о характеристиках iPad 9, 10, Mini 6, Air M2 и Pro M4, а также проверил их в работе.

По мнению ведущего, iPad 10 стоит взять, если у вас ограничен бюджет и если вам нужен планшет для самых базовых задач. Он прослужит вам долгое время.

iPad Mini 6 имеет очень удобный размер. Он идеально лежит в руке, подходит для просмотра фильмов или для игр. Он лёгкий, им удобно пользоваться, у него есть Touch ID, USB-C. Этот вариант подойдёт вам, если вы не ищете устройство с большим экраном или не хотите пользоваться Apple Pencil 2.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

Что касается iPad Air на М2, то у него улучшенная камера, новый чип, поддержка нового Pencil Pro. К нему можно подключать клавиатуру и работать с ней. Доступны варианты планшета с дисплеем 11 и 13 дюймов.

Наконец, iPad Pro на М4 — это лучший и самый дорогой планшет. Правда, эксперт считает, что цена на него завышена. Если для вас деньги не проблема, то можете взять его. Но будьте готовы им пользоваться минимум 5 лет. А ещё вместе с клавиатурой этот планшет стоит дороже MacBook.

Вместе с тем iPad 9 уже настолько устарел, что лучше его не брать вообще. Результаты тестирования планшетов вы можете увидеть выше на изображениях.