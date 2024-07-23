Может ли шаровая молния залететь в квартиру через закрытое окно

Шаровые молнии могут появиться в Москве из-за частых гроз, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ведущего научного сотрудника физического факультета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, академика РАН Владимира Бычкова.

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«Это шар, у которого оболочка упругая. Она даже может пройти через отверстие между дверью и полом. Она может проходить через стекла – она горячая и сама может проделывать отверстие и в него заходить. Она может притягиваться к чему угодно», – рассказал Бычков.



По словам специалиста, это явление чаще всего встречается в конце июня и в середине августа. Размеры шаровой средней молнии составляют около 20 сантиметров, а продолжительность ее «жизни» – примерно 20 секунд.

Каждое лето по всей России фиксируется около 10–15 случаев возникновения шаровых молний, в Москве – два-три случая, отметил эксперт.