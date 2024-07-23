Экраны смартфонов научились делать из биоразлагаемых материалов

Американские ученые разработали способ производства экранов смартфонов из биоразлагаемых и перерабатываемых люминесцентных полимеров. Экраны, которые производятся по текущим технологиям, сложно утилизировать и поэтому их просто оставляют на свалках.

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Новые же полимеры, произведенные при помощи трет-бутилметилового эфира, не только показали улучшение своих характеристик на 15%, но при этом могут разлагаться под влиянием тепла или не очень сильной кислоты. Авторы разработки рассчитывают, что с использованием новых технологий можно начать производить конкурентноспособные дисплеи.

Ученые из США научились перерабатывать пластиковые отходы таким образом, чтобы из них можно было производить компоненты для электроники.