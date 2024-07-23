Создан ИИ для точного прогнозирования распространения лесных пожаров

Ученые Университета Южной Калифорнии (USC) разработали метод для точного прогнозирования распространения лесных пожаров. Совместив спутниковые снимки с искусственным интеллектом (ИИ), они создали модель, которая поможет в управлении пожарами и реагировании на чрезвычайные ситуации.

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В опубликованном исследовании, представленном в журнале Artificial Intelligence for the Earth Systems, модель USC использует данные спутников для отслеживания хода пожара в реальном времени и передает эту информацию в алгоритм, способный предсказать путь, интенсивность и скорость роста огня.

Это исследование важно на фоне растущих лесных пожаров в Калифорнии и на Западе США. Модель помогла бы эффективно бороться с пожарами, такими как крупнейший в этом году Lake Fire, уничтоживший уже более 38,000 акров в округе Санта-Барбара.

Докторский студент Брайан Шэдди отметил, что новая модель предоставляет более точные данные, укрепляя усилия пожарных и эвакуационных команд. Разработанная модель, основанная на ИИ и исторических данных, продемонстрировала высокую точность в прогнозировании распространения пожаров, что позволит более эффективно справляться с будущими угрозами.