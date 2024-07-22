Остроносые акулы у берегов Рио-де-Жанейро оказались загрязнены кокаином

Ученые из Института Освальдо Круса, Бразилия, исследовали 13 акул, выловленных небольшими рыболовными судами. В ходе лабораторных тестов методом жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией в тканях акул были обнаружены высокие концентрации кокаина, в 100 раз превышающие ранее зарегистрированные уровни у других водных существ.

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Кокаин может попадать в прибрежные воды Рио-де-Жанейро из нескольких источников: через сточные воды из нелегальных лабораторий, прямые сбросы наркоманов и выброшенные наркоторговцами пакеты с наркотиком. Бразильские остроносые акулы, обитающие в прибрежных водах, наиболее подвержены воздействию кокаина через загрязненную воду или зараженную рыбу.

Энрико Мендес Саджиоро, экотоксиколог из Института Освальдо Круса, подчеркивает, что результаты исследования важны и тревожны. Высокие уровни загрязнения кокаином могут оказывать токсическое воздействие на акул и потенциально влиять на людей, которые потребляют их мясо.

Существуют опасения, что кокаин в печени акул может препятствовать выработке вителлогенина, необходимого для яйцеклеток, что особенно актуально, поскольку все исследованные самки были беременны. Также неизвестно, как кокаин влияет на поведение акул и их потомство.

Кокаин может быть токсичен для моллюсков, ракообразных и костистых рыб. Предыдущие лабораторные исследования показали, что реалистичные для окружающей среды концентрации могут вызывать различные признаки повреждения — фрагментацию ДНК и гибель клеток, например — у эмбрионов данио-рерио. Тесты угрей выявили нарушение важных гормонов.

Исследователи призывают к дальнейшим исследованиям для определения источников кокаина в прибрежных водах и выявления горячих точек незаконного загрязнения. Как высшие хищники, акулы могут служить индикаторами экологической чистоты. Команда ученых также отмечает, что акулы являются обычным источником пищи в Бразилии. Если они сильно загрязнены кокаином, они могут представлять опасность для здоровья людей.