Samsung выпустила рекомендации по использованию Galaxy Ring

Согласно последним сообщениям от инсайдеров издания Android Authority, Samsung и ее юридическая команда тщательно проработали различные сценарии использования нового устройства Galaxy Ring, чтобы минимизировать риски для его владельцев. В частности, компания составила список рекомендаций по безопасному использованию устройства.

© Samsung

Samsung рекомендует не использовать Galaxy Ring во время занятий спортом в спортзале или других активностях, связанных с риском ударов о твердые поверхности. Устройство является электронным гаджетом, а не обычным украшением, и может быть повреждено при сильных воздействиях. Кроме того, следует отказаться от ношения кольца при поднятиях штанги, так как гриф может создавать чрезмерное давление на устройство и нанести ему ущерб.

С осторожностью стоит пользоваться гаджетам тем людям, которые подолгу находятся рядом с источниками магнитного поля – магниты могут нарушать работу шагомера, интегрированного в Galaxy Ring. Еще производитель предупреждает о возможности аллергических реакций на материалы, из которых изготовлено кольцо. Если такие симптомы появятся, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Следуя этим рекомендациям, пользователи Galaxy Ring смогут безопасно использовать свое устройство и избежать ситуаций с преждевременной поломкой новинки.

Предзаказ на Galaxy Ring открылся 10 июля. Новинка стоит $400, что по текущему курсу равно примерно 35 тыс. руб. Релиз устройства состоится до конца текущего месяца.