На Дальнем Востоке впервые нашли берестяные грамоты

Археологические раскопки проходят в Якутске на месте бывшего острога. Ученые предполагают, что найденный фрагменты является частью архива, который был потерян в ходе пожара 1700 года.

Уникальные берестяные грамоты обнаружили в Якутске в ходе раскопок. Ученые работают на месте бывшего якутского острога: на пересечении улицы Каландаришвили и переулка Марка. Археологи предполагают, что артефакты – часть утраченного из-за возгорания архива воеводской канцелярии. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Надписи на грамотах оставлены чернилами скорописью XVII века. Уже удалось расшифровать первый фрагмент грамот. В нем говорится о сборе ясака. Артефакты нашли в мерзлоте, поэтому сейчас специалисты их расчищают и расправляют во влажном состоянии, высушивают. На сегодняшний день найдено 9 таких грамот.