Ученые выявили сходство в ритме общения между людьми и шимпанзе

Ученые проанализировали, как шимпанзе общаются на языке жестов и выяснили, что ритм и очередность разговора у шимпанзе были такими же, как у человека. Между жестом первого животного и жестом другой особи была небольшая пауза (около 120 миллисекунд) — прямо как у людей. Работа опубликована в журнале Current Biology.

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Ритм и структура разговора схожи у всех людей, к какой бы культуре они не принадлежали и на каком языке бы не говорили. Ученые решили узнать, как меняется темп «темп» разговоров шимпанзе, которые общаются с помощью языка жестов.

Ученые собрали данные о 8500 жестах 252 обезьян. Оказалось, что 14% от всех коммуникаций включали в себя обмен жестами между двумя особями. В целом ритм и очередность разговора у шимпанзе были такими же, как у человека: между жестом первого животного и жестом другой особи была небольшая пауза — около 120 миллисекунд. А между жестами и поведенческой реакцией пауза была дольше. Биологи отметили, что у шимпанзе ответные жесты зависят от жестов, которые показал собеседник ранее.

Ученые также обнаружили небольшие различия в разных сообществах шимпанзе. Это тоже очень похоже на то, как в разных культурах люди говорят быстрее или медленнее. Например, у людей медленнее говорят датчане, а у шимпанзе — представители восточноафриканской общины Сонсо в Уганде.

Исследователи считают, что такая схожесть разговоров шимпанзе с человеческой коммуникацией связана с общими механизмами общения, которые были у наших предков. Также есть вероятность, что именно такие стратегии делают взаимодействие эффективнее. Хотя шимпанзе используют жесты для общения, их структура коммуникации очень похожа на нашу. Вероятно, нечто похожее встречается и у других животных. Ученые планируют понять, как вообще так вышло, что шимпанзе начали общаться друг с другом на языке жестов. Для этого они будут исследовать более дальних родственников шимпанзе.