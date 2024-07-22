На раскопках в Якутске нашли берестяные грамоты XVII века
На раскопках в Якутске обнаружили берестяные грамоты XVII века, заявил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«В ходе охранных археологических раскопок... обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких», — сообщил он.
Как рассказал Николаев со ссылкой на археологов, грамоты принадлежали архиву воеводской канцелярии, который был потерян в ходе пожара 1700 года.
Ранее в Самарской области археологи обнаружили древние захоронения, которым более 4 тыс. лет.
Также сообщалось, что специалисты нашли на бывшей территории фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной в Москве комплект ножей и фрагмент шпаги XIX века.