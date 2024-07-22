На раскопках в Якутске нашли берестяные грамоты XVII века

На раскопках в Якутске обнаружили берестяные грамоты XVII века, заявил глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

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«В ходе охранных археологических раскопок... обнаружены уникальные берестяные грамоты! Первую на Дальнем Востоке уникальную находку обнаружил студент из города Киров Виталий Татаринов. На сегодняшний день найдено девять таких», — сообщил он.



Как рассказал Николаев со ссылкой на археологов, грамоты принадлежали архиву воеводской канцелярии, который был потерян в ходе пожара 1700 года.

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