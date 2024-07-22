Найден способ отличать белые карлики от нейтронных звезд

Исследователи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова научились отличать белые карлики от нейтронных звезд, решив одну из ключевых проблем астрофизики последних десятилетий. Об этом сообщила пресс-служба вуза. Результаты работы опубликованы в журнале World Journal of Physics.

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Белые карлики - это остатки звезд, которые светят уже не за счет термоядерных реакций, происходящих в их недрах, а исключительно за счет остаточного тепла. Авторы обнаружили признаки, которые при наблюдении помогут отличить их от нейтронных звезд, входящих в состав двойных звезд, ярких в рентгеновском диапазоне.

"Эта задача была одной из ключевых проблем астрофизики последних двух десятилетий. Использование нового метода облегчает путь к разгадке природы компактных объектов, если их природа является спорной или неизвестной", - говорится в сообщении.



Два вида объектов демонстрировали отличия спектральных индексов во время вспышек, что обусловлено разной температурой их поверхности.