В российскую космическую сферу начнут привлекать частные инвестиции

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому космическая деятельность может финансироваться не только из федерального бюджета, но и за счет внебюджетных средств. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о применении концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Устанавливается, что объекты космической инфраструктуры, являющиеся федеральной собственностью (за исключением объектов двойного и военного назначения), могут быть переданы концессионеру по концессионному соглашению или частному партнеру по соглашению о государственно-частном партнерстве.

Механизмы ГЧП будут также применяться в проектах по обеспечению широкополосного доступа в сеть "Интернет" и дистанционному зондированию Земли, в рамках изучения потоков парниковых газов.

Как ранее отмечал первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов, закон станет фундаментальным и системообразующим.

"Впервые частные космические компании будут допущены к такой важной и стратегической деятельности для нашей страны. Необходимость развития частной инициативы в космической отрасли возникла уже давно", - подчеркивал он.



Документ вступает в силу со дня опубликования.