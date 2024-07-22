В России при раскопках нашли берестяные грамоты XVII века

Во время раскопок в Якутске обнаружили берестяные грамоты XVII века. Находка стала первой в своем роде на Дальнем Востоке.

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Грамоты обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов. Тексты были написаны чернилами скорописью XVII века, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

Всего известно девять таких грамот. Археологи определили, что артефакты относятся к архиву воеводской канцелярии, который сгорел при пожаре в 1700 году.

В первом фрагменте текста говорится о сборе ясака (натурального налога, который взимался с народов Сибири и Севера). Айсен Николаев подчеркнул, что находка имеет «огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения».

Ранее стало известно, что в Рязани нашли берестяную грамоту с призывом бежать. Ее датировали рубежом XIV и XV веков.