В ВШЭ создадут универсальное приложение для выявления ИИ-текстов

Учёные НИУ ВШЭ разрабатывают универсальное приложение для идентификации текстов, созданных искусственным интеллектом (ИИ). Новый подход способен обнаруживать тексты, сгенерированные ботами любой архитектуры, сообщили в пресс-службе вуза.

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Развитие ИИ привело к значительному увеличению объема текстов, созданных машинами, которые уже трудно отличить от человеческих. Современные методы идентификации часто ограничены работой с определёнными архитектурами ИИ, что делает их уязвимыми к новым поколениям ботов. Цель нового проекта — создать систему, способную обнаруживать тексты, генерируемые любыми ИИ, отметили в пресс-службе.

Проект использует теорию хаотических систем, топологический анализ данных, теорию кластеризации и нейронные сети для создания надежной системы. По словам Василия Громова, руководителя проекта, система будет протестирована на различных текстах, включая художественные произведения и студенческие работы. Ожидается, что платформа будет доступна в 2025 году и поддержит множество языков, включая языки стран БРИКС и языки народов России.