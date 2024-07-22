Ученые выяснили, как человеческий мозг воспринимает время

Новый анализ паттернов мозговой активности помог ученым понять, как человеческий мозг отслеживает время. Известно, что ощущение времени бывает субъективным – оно тянется медленнее, когда нам скучно, и быстрее, если мы заняты чем-то увлекательным.

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Исследователи из Университета Невады в Лас-Вегасе (США) обнаружили, что мозг воспринимает время на основе количества происходящих событий или переживаний. По их словам, человек оценивает время по собственному опыту, по тому, он делает и что с ним происходит.

«Когда мы сидим неподвижно и нам скучно, время течет очень медленно, потому что мы ничего не делаем или ничего не происходит. Напротив, когда происходит много событий, каждое из этих действий продвигает наш мозг вперед. Чем больше мы делаем и чем больше с нами происходит, тем быстрее течет для нас время», – пояснили авторы научной работы.



Ученые сосредоточились на передней поясной коре мозга. Она помогает контролировать активность и отслеживать переживания.

В ходе эксперимента ученые заставили крыс 200 раз подряд выполнить повторяющееся задание. При этом они отслеживали активность их мозга.

Результаты показали, что активность мозга при каждом повторении задания немного отличалась от предыдущей. Со временем эти различия стали довольно заметными. Общая активность мозга при этом оставалась одинаковой независимо от того, сколько времени потребовалось крысам на выполнение задания.

Чтобы объяснить результаты исследования применительно к людям, ученые привели в пример гипотетический сценарий, где двое рабочих изготавливали 100 «виджетов». Одному потребовалось на работу 30 минут, второму – 90. Но их мозговые волны были схожи, и у них возникло одинаковое приблизительное ощущение того, сколько времени прошло, сообщает Current Biology.