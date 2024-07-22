Найдена причина разрушительного перегрева дорогих видеокарт Nvidia

Блогер и энтузиаст Игорь Валлоссек провел свое собственное расследование, чтобы определить причину перегрева видеокарт Nvidia RTX из серии 40XX. В результате он выявил, что многие производители видеокарт используют дешевые термопасты, которые могут работать нормально только в течение нескольких месяцев.

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Для тестирования на специальной установке Валлоссек приобрел видеокарту Manli GeForce RTX 4080 Gallardo с 16 ГБ оперативной памяти и обнаружил, что термопаста обладает высокой теплопроводностью при правильной установке. При этом ее эффективность резко снижается при увеличении толщины слоя. Кроме того, он заметил, что паста быстро высыхает (через несколько месяцев), что уменьшает ее способность отводить тепло. Это происходит из-за использования больших частиц оксида алюминия в составе пасты.

Валлоссек не исключает, что многие другие производители видеокарт также используют дешевые материалы, что приводит к аналогичным проблемам. Замена термопасты может улучшить систему охлаждения, но самостоятельный демонтаж радиатора часто приводит к аннулированию гарантии на устройство, предупредил эксперт.