В храме Бориса и Глеба нашли следы византийской технологии

Российские археологи обследовали основание фундамента храма Бориса и Глеба в Великом Новгороде. Это одна из самых ранних каменных церквей на территории города. Внутри фундамента обнаружили крупные дубовые брусья, характерные для византийского зодчества.

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Церковь Бориса и Глеба была построена в XII веке на территории Новгородского детинца. Ранее на ее месте стоял деревянный Софийский собор, но он был уничтожен пожаром.

Новая церковь также несколько раз горела и перестраивалась. Раскопки на территории храма проводили в 1940-1941 годах, незадолго до начала Великой Отечественной войны, но все результаты впоследствии были утрачены.

В 2008 году исследования возобновились. До 2021 года археологи изучали участки, затронутые довоенной экспедицией, затем перешли к остальным частям церкви, сообщает Институт археологии РАН.

Археологи открыли фрагменты стен, основания лопаток и валунные фундаменты. Первый ряд стеновой кладки был возведен из белокаменных блоков и плинфы (домонгольского кирпича) – это один из древнейших известных видов каменной кладки.

В ходе раскопок 2024 года ученые раскрыли основания фундамента и расчистили дубовые лежни – деревянные брусья шириной 30-35 см. Их укладывали в два-три ряда в виде продольно-поперечных лент, засыпали валунами и скрепляли конструкцию раствором. Это позволяло создать армирующую кладку фундамента и обеспечить одинаковую усадку по всему сооружению.

Использование такой технологии свидетельствует, что храм строил высококвалифицированный зодчий. Он мог получить нужные знания от византийских мастеров старшего поколения или их учеников.

Храм Бориса и Глеба стал последним древнерусским домонгольским храмом, построенным таким образом. Позднее эта технология уже не применялась – вероятно, ее секрет был утрачен.