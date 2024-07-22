Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

Производитель электромобилей Tesla планирует использовать человекоподобных роботов на своих сборочных линиях в 2025 году и начнет их массовое производство для продажи другим компаниям годом позже.

Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

"В следующем году у Tesla появятся действительно полезные человекоподобные роботы, их число для внутреннего использования Tesla будет небольшим. В 2026 году мы надеемся запустить массовое производство [роботов] для других компаний", - написал он в X (ранее Twitter).



Маск заявил 14 июня, что в 2025 году Tesla введет в эксплуатацию несколько тысяч роботов на предприятиях компании. Идею производства человекоподобного робота бизнесмен выдвинул в августе 2021 года. Проект получил название Optimus, модель будет ростом с человека и сможет поднимать вес порядка 20 кг.