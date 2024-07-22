Найден способ точно прогнозировать геомагнитные бури

Космические бури вскоре смогут предсказывать с большей точностью, заявили ученые из Университета Аберистуита (Уэльс). Так, найден способ определять скорость движения коронального выброса массы (CME) еще до того, как он полностью извергнется из Солнца. Эти данные позволят рассчитать, когда выброс столкнется с нашей планетой.

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CME вызывают геомагнитные бури, которые способны нарушить работу систем связи и навигации на Земле. Они особенно опасны для орбитальных станций. Поэтому возможность точно прогнозировать время таких событий имеет большое значение.

Авторы новой научной работы исследовали активные области на Солнце, обладающие сильными магнитными полями. В них и зарождаются выбросы. Ученые проследили, как эти области менялись в периоды до, во время и после извержения.

Авторам удалось определить «критическую высоту», на которой магнитное поле становится нестабильным и может привести к CME. Эти данные легли в основу компьютерной модели, которая позволяла отслеживать истинную скорость выброса в трех измерениях, сообщает Royal Astronomical Society.

«Наши результаты показывают сильную взаимосвязь между критической высотой в начале CME и истинной скоростью выброса. Это понимание позволяет нам предсказать скорость CME и, следовательно, время его прибытия на Землю еще до того, как CME полностью извергнется», – отметили авторы научной работы.



Другое исследование показало, что геомагнитные бури повысили риск волны ураганов на Земле. Данную закономерность выявили в исторических данных.