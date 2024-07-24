Бабочки накапливают статическое электричество, чтобы притянуть пыльцу

Новое исследование показало, что бабочки и мотыльки во время полета накапливают так много статического электричества, что пыльца с цветов может притягиваться к насекомым на расстоянии нескольких миллиметров или сантиметров. Это повышает эффективность опыления цветов бабочками и мотыльками. Работа опубликована в журнале Journal of the Royal Society.

Некоторые виды насекомых могут накапливать статическое электричество и, возможно, использовать его в своих целях. Например, клещи могут притягиваться к жертве с расстояния в несколько сантиметров, однако пока что исследователям не было известно, используют ли клещи эту возможность осознанно. Ученые предполагали, что статическое электричество способно помочь пчелам притягивать к себе пыльцу, а значит — эффективнее опылять растения. Однако было непонятно, помогает ли статическое электричество менее важным опылителям — бабочкам. Статическое электричество накапливается во время полета из-за трения о воздух.

Ученые решили сравнить характерные черты образа жизни разных видов бабочек со статическим электрическим зарядом, которое их тело накапливает во время полета. Всего в исследовании участвовали 269 бабочек и мотыльков 11 различных видов, обитающих на пяти разных континентах. Оказалось, что количество статического электричества, переносимого бабочками и молью, различается у разных видов. Более того, разница в количестве статического электричества была связана с тем, дневной или ночной образ жизни ведет бабочка.

«Мы обнаружили, что бабочки и мотыльки во время полета накапливают так много статического электричества, что пыльца буквально притягивается к ним по воздуху, когда они приближаются к цветку. Это означает, что им даже не нужно прикасаться к цветам, чтобы опылять их, что делает их очень хорошими опылителями и подчеркивает, насколько они могут быть важны для функционирования наших цветочных экосистем», — поделился Сэм Инглэнд из Бристольского университета.



Это исследование доказывает, что статическое электричество может сильно влиять на эффективность опыления насекомым растений. Судя по всему, электростатический заряд, который накапливает тело насекомого, — такой же эволюционный признак, как хобот слона или когти льва.

Ученые предполагают, что люди могли бы искусственно увеличивать электростатический заряд опылителей, чтобы повышать урожайность или восстанавливать популяции растений.