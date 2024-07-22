iPhone признал Крым частью России

Мобильная операционная система iPhone начала определять Крым и расположенные на полуострове города как часть России, хотя до этого идентифицировались украинскими. На это обратил внимание Telegram-канал Channel No. 6.

Отмечается, что Крым стал определяться субъектом РФ в штатном iOS-приложении «Погода» после выхода iOS 16.7.8. В качестве примера Channel No. 6 прикрепил скриншоты, на которых видна принадлежность Джанкоя, Симферополя и Севастополя к России.

В комментариях к посту пользователи подтвердили данное изменение. Один из комментаторов сообщил, что у него перечисленные населенные пункты определяются российскими даже с американским аккаунтом Apple ID.

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Вместе с тем пользователи заметили, что Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области в iOS еще не прописаны как субъекты РФ. При этом они были присоединены к России еще в октябре 2022 года.

На момент публикации новости Apple не делала заявлений по этому поводу.