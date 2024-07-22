Платформу умного дома Sber официально признали ПО с ИИ

Платформа умного дома Sber стала первым продуктом этого сегмента в Едином реестре российского программного обеспечения (ПО), относящемся к сфере искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба Сбера.

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Платформа Sber позволяет управлять устройствами умного дома. Благодаря признанию b2b-клиенты платформы смогут получить ряд преимуществ для роста и развития.

«Задача лидеров рынка в том, чтобы создавать инновационные и простые в использовании продукты для людей и бизнеса. Умный дом — одно из самых перспективных направлений», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.



По словам CEO SberDevices Дениса Филиппова, российский рынок нуждается в отечественных разработках.

«Российское ПО может обеспечить пользователям не только комфорт, но и стабильность работы вне зависимости от внешних факторов», — отметил он.



Напомним, с 2023 года государство предлагает специальные условия для компаний, которые закупают отечественные ИТ-решения и продукты с искусственным интеллектом.