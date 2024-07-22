В России разрабатываются нормы мягкого регулирования нейросетей

В Государственной думе рассматривается проект закона о «мягком» регулировании искусственного интеллекта (ИИ). Это было объявлено главой думского комитета по информационной политике Александром Хинштейном в его официальном Telegram-канале.

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По словам депутата, планируется создать отдельный закон, который позволит избежать отрицательного воздействия на развитие перспективной отрасли. На текущий момент ИИ практически не регулируется на законодательном уровне и лишь косвенно упоминается в различных законах.

Хинштейн также отметил, что внедрение ИИ в государственное управление соответствует задачам новой национальной программы «Экономика данных» и указу президента России Владимира Путина о поправках к Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.