Глава ArianeGroup заявил об «экономически неинтересной» многоразовой Ariane 6

На момент проектирования ракета Ariane 6 в многоразовом варианте была «экономически неинтересной» для Европы, заявил в интервью France Inter глава компании ArianeGroup Мартин Сион. Об этом сообщает European Spaceflight.

По словам руководителя, европейская ArianeGroup и американская компания SpaceX, располагающая частично многоразовой тяжелой ракетой Falcon 9, играют в разных лигах.

«Учитывая количество запусков, которые делает SpaceX, существовало экономическое уравнение, которое делало повторное использование чрезвычайно выгодным. Программа Ariane 6 предполагала четыре государственных и пять коммерческих запусков [в год], повторное использование не было экономически интересным», — заявил Сион.



Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время MaiaSpace — дочерняя компания ArianeGroup — работает над частично многоразовой ракетой Maia грузоподъемностью около 500 килограммов на низкую околоземную орбиту.

В мае издание сообщило, что на место российской ракеты космического назначения «Союз-СТ» на космодроме Куру во Французской Гвиане есть три кандидата: ракета Maia компании MaiaSpace, разрабатываемый компанией Avio новый носитель и ракета RFA ONE MAX.