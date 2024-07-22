Эксперт рассказал, можно ли удалить свои данные из интернета

Удалить свои данные из интернета невозможно, рассказал «ФедералПресс» член рабочих групп по безопасности экспертных советов по цифровой экономике Госдумы и Минцифры РФ Павел Луцик.

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По его словам, даже если удалить какие-то данные, они продолжат храниться на серверах.

«Сегодня свой цифровой след в Сети мы оставляем буквально на каждом шагу, серфя в интернете или попадая под камеры видео-наблюдения на улице. При этом удалить наши данные из Сети практически невозможно. Ведь их хранение стало достаточно дешевым, при этом данные о поведении человека в прошлом году никогда нельзя будет собрать заново», — объяснил эксперт.



Специалист отметил, что по основному принципу обработки данных в интернете, они никогда не удаляются, поскольку всегда остаются на серверах. Дело в том, что люди после удаления данных просто перестают их видеть.

Лучше не публиковать в интернете конфиденциальную информацию, чтобы потом не пытаться ее удалить, добавил Луцик. Кроме того, не рекомендуется делать в интернете то, что было бы стыдно делать публично в реальной жизни, подытожил эксперт.

Ранее глава Республики Коми Владимир Уйба высказал идею о запрете доступа к интернету для детей в России. Он выразил опасения относительно зависимости детей от игр, посещения опасных сайтов и рискованных знакомств в Сети. Уйба уже обратился к «высшему руководству страны».