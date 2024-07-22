Новые складные флагманы Samsung не заинтересовали покупателей

Наши коллеги из GSMArena провели опрос среди пользователей с целью выяснить интерес к новым складным смартфонам Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6.

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Результаты показали, что 45.1% опрошенных считают Galaxy Z Fold 6 слишком дорогим, а 20.7% в принципе не интересуются таким форм-фактором.

Готовность приобрести новинку выразили лишь 8.7%, причем для этих людей это будет первый складной смартфон. Еще 9.2% уже имеют или имели подобное устройство и готовы приобрести Galaxy Z Fold 6.

Около 6.2% находятся в раздумьях и хотят сначала ознакомиться с обзорами перед принятием решения о покупке.

Ситуация с гибкой раскладушкой Samsung Galaxy Z Flip 6 оказалась схожей. Большинство также считает смартфон дорогим и многим такой форм-фактор не интересен.