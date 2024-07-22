Представлен робот-каменщик, способный построить дом за два дня

Австралийская компания FBR представила робота-каменщика Hadrian X, способного построить дом всего за два дня.

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Этот робот высотой 32 метра состоит из грузовика, где хранятся строительные блоки, и манипулятора. Hadrian X способен возводить до 500 блоков в час, что позволяет ему быстро возводить коробку здания.

Процесс строительства заключается в подаче блоков по специальному желобу, на который наносится клей, заменяющий традиционный раствор.

Манипулятор затем устанавливает блоки на место, что позволяет роботу возводить дома высотой до трех этажей. Благодаря своей способности работать круглосуточно, Hadrian X значительно превосходит по производительности обычных рабочих.

Первый заказ Hadrian X предстоит выполнить во Флориде, США, где он построит 10 домов.

Отметим, что робот открывает новые возможности для быстрой и эффективной стройки, делая процесс менее зависимым от человеческого труда и погодных условий.