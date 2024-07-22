Windows 11 запустили на iPhone 15 Pro

Пользователь Twitter под ником NTDEV_ продемонстрировал запуск Windows 11 на iPhone 15 Pro с использованием сборки Tiny11 Core через эмулятор UTM SE.

© Ferra.ru

Виртуальная конфигурация включала одноядерный процессор QEMU с частотой 1 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти. Хотя это далеко не идеальная конфигурация для Windows 11, эксперимент выглядит… своеобразно.

Отметим, что эмуляция отличается от виртуализации, так как первое имитирует конкретную аппаратную архитектуру, тогда как второе лишь создает виртуальные ресурсы для операционных систем внутри виртуальной машины.

Скриншоты показывают ограниченное использование экрана и низкое разрешение, что указывает на проблемы с производительностью. И как минимум поэтому стоило бы довести проект до конца, прежде чем делиться результатами с публикой.

По словам NTDEV_, загрузка системы заняла 20 минут, что делает её использование практически невозможным. iPhone не имеет тех же оптимизаций для x86, что и современные Mac.