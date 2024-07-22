Стало известно, для чего используют нелегальные сервисы по «пробиву» людей

Нелегальные сервисы по «пробиву» людей взяли на себя функцию обличения «уклонистов и предателей». В справках одного из них появилась графа «Покинувшие РФ 2022-2024». Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что разработчики сервисов использовали актуальные утечки из баз систем бронирования, а также другие массивы информации, в том числе о пересечении гражданами российских границ.

Издание подчеркивает, что это не первая попытка подобных агрегаторов произвести «фильтрацию» людей на основе их политических взглядов.

По словам источника «Известий», сливы такой информации не имеют юридической силы, но сотрудники силовых структур и муниципальные служащие, которые попали в списки утечек, лишились работы. Он добавил, что эту информацию неофициально используют при приеме человека на работу в серьезные организации.

Эксперт в области кибербезопасности Марсель Дандамаев подчеркнул, что данные в подобных базах не всегда актуальны и достоверны, особенно это касается информации о правонарушениях и различных криминальных учетов. Он добавил, что зачастую подобные сведения используют для шантажа граждан.

До этого стало известно, что ФСБ проводит масштабную проверку УВД по Центральному административному округу (ЦАО) и другим районам Москвы из-за «пробивов».