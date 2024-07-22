Российские ученые увеличили скорость передачи данных

В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод повышения скорости передачи данных и улучшения стабильности сетей. Метод основан на увеличении плотности потока информации, что позволит обеспечить более надежную работу сетей при растущих объемах данных.

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По словам автора проекта Леонида Кочкурова, новая технология использует спектральное уплотнение каналов на основе квадратурной фазовой манипуляции сигналов. Это обеспечит передачу данных со скоростью до 400 Гбит/с, что возможно благодаря новым форматам модуляции, использующим переключение поляризации и фазовую манипуляцию.

Разработанный метод включает использование лазеров для синхронизации амплитудной и фазовой модуляции сигналов, что позволяет подавлять амплитудные изменения и улучшать качество передачи. Применение полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором повысит энергоэффективность и снизит себестоимость, что сделает проект востребованным в информационно-телекоммуникационных системах и радиоэлектронике, отметили в пресс-службе.