Российские ученые увеличили скорость передачи данных

В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали метод повышения скорости передачи данных и улучшения стабильности сетей. Метод основан на увеличении плотности потока информации, что позволит обеспечить более надежную работу сетей при растущих объемах данных.
По словам автора проекта Леонида Кочкурова, новая технология использует спектральное уплотнение каналов на основе квадратурной фазовой манипуляции сигналов. Это обеспечит передачу данных со скоростью до 400 Гбит/с, что возможно благодаря новым форматам модуляции, использующим переключение поляризации и фазовую манипуляцию.
Разработанный метод включает использование лазеров для синхронизации амплитудной и фазовой модуляции сигналов, что позволяет подавлять амплитудные изменения и улучшать качество передачи. Применение полупроводниковых лазеров с вертикальным резонатором повысит энергоэффективность и снизит себестоимость, что сделает проект востребованным в информационно-телекоммуникационных системах и радиоэлектронике, отметили в пресс-службе.