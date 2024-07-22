Представлен смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9

Компания Xiaomi представила новый смарт-браслет Smart Band 9. Новинка получила более мощную батарею, которая обеспечивает автономную работу до 21 дня без использования функции Always On Display и до 9 дней с этой функцией. Об этом сообщает FoneArena.

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По сравнению с предыдущей моделью, внешний вид Xiaomi Smart Band 9 практически не изменился. Устройство оснащено 1,6-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и обновленным модулем Bluetooth 5.4. Браслет поддерживает более 150 режимов тренировки и имеет водонепроницаемый корпус.

Компания заявила, что улучшила точность датчика сердечного ритма на 16% по сравнению с предыдущим поколением. Также было объявлено о сотрудничестве с Пекинским университетом для повышения точности выявления проблем с дыханием во время сна.

Различные быстросменные ремешки будут доступны в четырех цветах: розовый, черный, белый и синий. Объем встроенного аккумулятора составляет 233 мАч, что намного выше, чем у предшественника с 190 мАч. Модель с NFC может использоваться как ключ для некоторых моделей автомобилей.

Цена браслета составляет 250 юаней, что по курсу на момент публикации новости равно примерно 3000 руб.