Apple разместит на iPhone европейцев Google Wallet

Комиссия по конкуренции Евросоюза сообщила, что Apple откроет свою экосистему для внедрения сторонних платёжных решений — Samsung Wallet и Google Wallet.

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Поскольку Apple договорилась с ЕС открыть для европейских пользователей систему платежей NFC, в ответ американский вендор получил прекращение антимонопольного расследования, начатого Комиссией по конкуренции в 2020 году. По информации, соглашение будет действовать 10 лет.

В течение этого периода Apple не сможет контролировать экосистему, не впуская конкурирующие кошельки, которые являются составляющими платёжных систем Samsung Pay и Google Pay. Собственная система — Apple Pay — больше не будет в ЕС монополистом на айфонах и других «яблочных» устройствах.

Однако на такой шаг Apple могла пойти потому, что прочно обосновалась в Южной Корее. Там Apple Pay всё больше захватывает рынок платёжных решений. Так что для Apple подобные шаги в Европе — скорее рокировка.