Илон Маск считает, что США необходимо создать лунную базу.

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"Мы должны создать постоянную лунную базу", - написал Маск в X (ранее Twitter).



Компания Маска SpaceX ведет разработку и испытания прототипа космического корабля Starship, предполагается, что он сможет осуществлять пилотируемые полеты на Луну и Марс.

США 16 июля 1969 года отправили на Луну космический корабль Apollo-11 с помощью ракеты-носителя Saturn V. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (родился в 1930 году). В ходе следующих пяти полетов также были совершены успешные высадки астронавтов на Луну, последняя из них - в 1972 году.

Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.