Российские Telegram-каналы пострадали от взлома популярного бота

Хакеры взломали популярный Telegram-бот, который используется администраторами многих каналов для отложенной публикации постов, FleepBot. Информация об этом появилась в официальном новостном Telegram-канале FleepBot.

© Газета.Ru

О последствиях взлома стало известно утром 21 июля. В каналах, администраторы которых пользуются FleepBot, начали появляться посты с провокационными текстами. Число пострадавших ресурсов не раскрывается.

Команда разработчиков FleepBot признала и подтвердила факт взлома. Разработчики назвали данный инцидент тревожным и выразили сожаление.

«Сейчас наша команда работает над тем, чтобы устранить проблему. Мы принимаем все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. А также обязательно будем обращаться в органы, для того чтобы виновные понесли наказание. На данный момент публикация постов во всех каналах приостановлена», – гласит заявление в Telegram-канале FleepBot.



Данный случай не первый в своем роде – в 2022 году с подобной атакой столкнулся бот Crosser Bot.

Ранее владельцам российских Telegram-каналов стала доступна монетизация.