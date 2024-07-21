К чему может привести глобальное потепление в Крыму

Климатолог и доцент кафедры туризма КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев заявил, что глобальное потепление может вызвать усиление штормов, ветров, дождей и других погодных явлений в Крыму в течение года, передает ТАСС. Он отмечает, что аномальная жара является признаком изменения климата, что может привести к более интенсивным погодным явлениям, таким как штормы, ветры, дожди и морозы. В ближайшее время в Крыму ожидаются ливни и штормы на фоне уже существующей аномалии температур.

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В Симферополе 16, 17 и 18 июля были побиты температурные рекорды из-за экстремальной жары. Аварии на электросетях также начали случаться из-за жары, что приводит к массовым отключениям электричества.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура на юге Европейской России останется на уровне +35 градусов до конца следующей недели. По его словам, постепенно столбики термометров опустятся на несколько градусов, однако даже эти показатели будут выше климатической нормы.

До этого сообщалось, что в Ростовской области в связи с экстремальным ростом температуры и угрозой перегрузки сетей снова ввели графики временных отключений подачи электричества. Ограничения необходимы, чтобы не допустить поломки оборудования и возникновения аварийных ситуаций.