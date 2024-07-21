На западе Индии 16 человек погибли из-за малоизученного вируса Чандипура

По меньшей мере 16 человек погибли в Индии от вируса Чандипура. Об этом сообщил министр здравоохранения штата Гуджарат Рашикеш Патель. Со слов чиновника, всего в регионе зафиксированы 50 случаев заболевания.

«Сообщения о трех случаях вируса Чандипура поступили из других штатов, 50 случаев вируса Чандипура были зарегистрированы во всем штате Гуджарат и в 16 случаях люди погибли», - приводит слова Пателя телеканал NDTV.



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Пока вирус Чандипура официально зафиксирован только в Индии. Заболевание переносится москитами и клещами. Вирус мало изучен. Он вызывают острую лихорадку, симптомы схожи с гриппом и энцефалитом.

Первый заболевший в Индии появился в 1965 году. С тех пор вирус периодически фиксируется в различных штатах.

Особую угрозу болезнь представляет для детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями или ослабленным иммунитетом.