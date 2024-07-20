Исчезнувшую более ста лет назад многоножку нашли на Мадагаскаре

Исчезнувшая многоножка была обнаружена спустя 126 лет в джунглях Мадагаскара. Это произошло в природном парке Макира, который известен как самый большой и нетронутый лес на острове. Об этом сообщил CNN.

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Экспедиция, в ходе которой ее обнаружили, была организована природоохранной организацией Re: wild. Она занимается поиском видов, которые не попадались на глаза человека более десяти лет.

Многоножка забралась в ботинок исследовательницы Кристины Биггс, которая сначала не осознала, что перед ней — исчезнувший вид. Оказалось, что эти беспозвоночные довольно распространены в тропических лесах Макиры.

Также в ходе экспедиции были обнаружены еще 20 видов, включая пауков-скакунчиков, муравьеподобных цветочных жуков и три вида рыб, передает издание.

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