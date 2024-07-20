Google намерена выпустить полную копию нейросетевых смарт-очков Ray-Ban

Компания Google планирует создать смарт-очки со встроенной нейросетью Gemini в сотрудничестве с владельцем бренда Ray-Ban — компанией EssilorLuxottica. Об этом сообщает The Verge.

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Согласно источнику, Google ведет переговоры с EssilorLuxottica о возможности интеграции своего искусственного интеллекта Gemini в будущие очки компании. EssilorLuxottica уже имеет в своем портфолио смарт-очки Ray-Ban Meta (признана в России экстремистской и запрещена), созданные совместно с Meta.

Однако планы Google могут быть нарушены компанией Meta, которая планирует укрепить свои отношения с EssilorLuxottica, инвестировав в нее несколько миллиардов долларов и выкупив небольшую долю производителя.

Известно, что Google пока не планирует оснащать свои очки дисплеями. Предполагается, что устройство получит микрофон, динамики и камеру для взаимодействия с нейросетью Gemini. Очкам также приписывают наличие музыкального плеера и возможность съемки фото и видео от первого лица с интеграцией с «Google Фото». Судя по описанию, очки Google будут функционально похожи на Ray-Ban Meta.

По информации журналистов, у Google также есть партнерство с компанией Magic Leap, в рамках которого создается гарнитура для разработчиков на базе Android XR, основанная на очках Magic Leap 2. Ожидается, что Google выпустит свою гарнитуру для разработчиков совместно с Samsung в октябре текущего года.