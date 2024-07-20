Названы сроки восстановления систем после глобального сбоя Windows

Несколько недель может понадобиться, чтобы полностью восстановить компьютерные системы по всему миру, пострадавшие от глобального сбоя Windows и CrowdStrike. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на экспертов в области цифровых технологий.

«Службы начали возобновлять работу в ночь на субботу после ИТ-сбоя, который вызвал хаос во всем мире. Но полное восстановление, по словам экспертов, может занять несколько недель», — пишет газета.



Эксперты говорят, что многие компании пострадали от «крупнейшего сбоя в истории». При этом они оказались не готовы к экстренным действиям после того как часть ПО вышла из строя.

«Многие организации недостаточно подготовлены к реализации планов действий в чрезвычайных ситуациях», — считают специалисты.



Они предупреждают, что аналогичные сбои не исключены в будущем. Это означает, что компании должны подумать о защите и «эффективном резервном копировании» важной информации.

Накануне утром в мире начался глобальный технический сбой. Банки, супермаркеты, аэропорты, медицинские учреждения и другие крупные учреждения столкнулись с перебоями в работе. Они не могли принимать цифровые платежи, пропал доступ к ключевым базам данных.

Проблема затронула многие страны мира, при этом в России она не ощущалась.