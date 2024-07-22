Microsoft выпустила утилиту для восстановления ПК после глобального сбоя

Microsoft представила утилиту для быстрой диагностики и восстановления работоспособности компьютеров (ПК), пострадавших от недавней неполадки системы CrowdStrike. Об этом сообщает издание The Verge.

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Утилита устанавливается на USB-накопители и дает возможность администраторам оперативно устранять проблемы на затронутых компьютерах. Программа запускается в окружении Windows PE, получая прямой доступ к хранилищу данных компьютера, подверженного сбою. Автоматически определяя и удаляя виновные файлы, она восстанавливает нормальную работу системы. В случае использования шифрования дисков через BitLocker, утилита просит ввести соответствующий ключ перед началом процесса восстановления.

Ранее сообщалось о других методах решения проблемы, таких как многократная перезагрузка операционной системы или ручное удаление дефектного драйвера в безопасном режиме.

Важно заметить, что компания CrowdStrike уже выпустила обновление, направленное на ликвидацию последствий сбоя, однако не все компьютеры смогли его получить.