Стало известно о смене дизайна в дешевом iPhone SE 4

MacRumors: iPhone SE за 40 тысяч рублей получит дизайн и процессор от iPhone 16
Новый iPhone SE получит заднюю панель, аналогичную предстоящему iPhone 16. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Fixed Focus Digital.
Согласно источнику, следующий iPhone SE получит заднюю крышку, как в iPhone 16. Ранее инсайдеры утверждали, что новинка предложит корпус того же размера, что базовый iPhone 14. Не исключено, что Apple решила сменить шасси.
Также это может указывать на изменение камеры в iPhone SE четвертого поколения. По слухам, смартфон будет оснащен единственным модулем на 48 Мп, и смена корпуса объясняется несовместимостью новой камеры с корпусом iPhone 14, который предлагал датчик на 12 Мп. Не исключено, что Apple внедрит в бюджетный смартфон двойную камеру, хотя ни один инсайдер пока не заявлял о подобном.
Ожидается, что iPhone SE 4 стоимостью до $500 (около 44 тыс. руб.) получит безрамочный дизайн с системой Face ID, 6,1-дюймовый экран, процессор Apple A18, как в iPhone 16, USB Type-C и кнопку действия. Презентация смартфона ожидается весной 2025 года, что соответствует традиции выпуска моделей SE в марте, хотя в сообщении Fixed Focus Digital также упоминает о неких «планах поставки на конец сентября 2024 года».