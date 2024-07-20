Стало известно о смене дизайна в дешевом iPhone SE 4

Новый iPhone SE получит заднюю панель, аналогичную предстоящему iPhone 16. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на китайского инсайдера Fixed Focus Digital.

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Согласно источнику, следующий iPhone SE получит заднюю крышку, как в iPhone 16. Ранее инсайдеры утверждали, что новинка предложит корпус того же размера, что базовый iPhone 14. Не исключено, что Apple решила сменить шасси.

Также это может указывать на изменение камеры в iPhone SE четвертого поколения. По слухам, смартфон будет оснащен единственным модулем на 48 Мп, и смена корпуса объясняется несовместимостью новой камеры с корпусом iPhone 14, который предлагал датчик на 12 Мп. Не исключено, что Apple внедрит в бюджетный смартфон двойную камеру, хотя ни один инсайдер пока не заявлял о подобном.

Ожидается, что iPhone SE 4 стоимостью до $500 (около 44 тыс. руб.) получит безрамочный дизайн с системой Face ID, 6,1-дюймовый экран, процессор Apple A18, как в iPhone 16, USB Type-C и кнопку действия. Презентация смартфона ожидается весной 2025 года, что соответствует традиции выпуска моделей SE в марте, хотя в сообщении Fixed Focus Digital также упоминает о неких «планах поставки на конец сентября 2024 года».