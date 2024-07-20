Топ-менеджер «Яндекс» рассказал, может ли «Алиса» подслушивать людей

Виртуальный помощник «Алиса» не подслушивает людей. Технология голосового помощника не позволяет ей этого делать. Об этом рассказал топ-менеджер «Яндекса» Дмитрий Масюк.

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— Это технологически невозможно. Более того, во всех наших устройствах есть кнопка выключения микрофона, которая просто блокирует любую возможность услышать что-то. Мифы такие есть, но это совсем не так, — подчеркнул Масюк.



В апреле «Яндекс» запустил новую версию «Алисы», основанную на нейросети Yandex GPT 3. Она просто объясняет сложное и меньше «выдумывает», передает РИА Новости.

В конце мая зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал мнение, что сервис YandexGPT, вмонтированный в умную колонку «Алиса» от «Яндекса», на исключительные вопросы дает неполные ответы или вовсе избегает их.

В апреле стало известно, что колонка «Алиса» в ответ на вопрос, почему в детском мультфильме «Маша и Медведь» девочка живет в лесу без родителей, ответила, что Маша — всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные.

Позднее в пресс-службе «Яндекса» заявили, что некорректный ответ «Алисы» является единичным случаем, сейчас умная колонка так не отвечает. Затем ответ колонки изменили.