NASA начало собирать идеи по переработке мусора на Луне
NASA объявило конкурс на отбор свежих идей по разработке программы переработки мусора на Луне под названием LunaRecycle. Программа необходима для длительных лунных миссий.
Как сообщается в пояснительной записке агентства, на которую ссылается издание Space.com, «человечество вступило в новый "лунный антропоцен"», когда человек может изменить даже спутник Земли. И главный вызов — твёрдые отходы.
Программа по переработке мусора предполагает разработку и реализацию технологий по сбору, хранению, переработке твёрдых отходов и их повторном использовании. Источник пишет, что на Луну направляется достаточно как государственных, так и частных миссий с экипажами, оставлявшими на лунной поверхности посадочные аппараты, флаги, составляющие научных экспериментов, мячи для гольфа и даже человеческие экскременты. И всё это потребует утилизации.
«В ходе подготовки НАСА к будущим пилотируемым космическим полётам необходимо будет рассмотреть возможности минимизации различных потоков отходов, включая твёрдые отходы, а также способы хранения, переработки и утилизации отходов в условиях космоса, чтобы на Землю возвращалось минимальное количество отходов или вообще их не требовалось», — говорится в заявке на контракт для первого этапа проекта LunaRecycle Challenge.