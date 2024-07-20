В США прокомментировали сбой работы двигателей ракеты Falcon 9

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института заявил о своей уверенности в скором возобновлении полётов многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX.

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Уайтинг прокомментировал сбой работы двигателей Merlin Vacuum второй ступени ракеты, произошедший 12 июля в 05:35 мск. Двигатели не запустились второй раз, что было необходимо для вывода на орбиту 20 спутников Starlink. Из-за этого ракета недовывела полезную нагрузку: Илон Маск сообщил, что впоследствии удалось связаться только с 5 спутниками из 20.

Американский генерал выразил уверенность, что SpaceX удастся в скором времени восстановить Falcon 9 и продолжить прервавшуюся цепь из 335 безаварийных запусков.